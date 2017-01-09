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Пенсионеры начнут получать единовременную выплату с 13 января

Сегодня, 14:46
Lopatin
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Пенсионеры начнут получать единовременную выплату с 13 январяПенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию, отметили в пресс-службе ПФР.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.
Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно живущим на территории России и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
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