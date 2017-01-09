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» » Дом на Мира, где упал балкон с людьми, проверит жилинспекция

Дом на Мира, где упал балкон с людьми, проверит жилинспекция

Сегодня, 15:20
Lopatin
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Дом на Мира, где упал балкон с людьми, проверит жилинспекцияРуководство Волгограда взяло под особый контроль ситуацию с обрушением балкона в доме №13 по улице Мира в Центральном районе. В ходе проверки специалисты жилищной инспекции Волгограда проведут обследование фасада и всех балконов указанного дома. По результатам проверки обслуживающая организация получит предписание с указанием балконных конструкций, требующих незамедлительного ремонта, сообщает пресс-служба городской мэрии.
В настоящее время специалисты муниципальной жилищной инспекции по согласованию с прокуратурой готовят документы для проведения проверки состояния фасадов и балконов дома по факту случившегося. По окончании проверки товарищество собственников жилья получит предписание обеспечить безопасность граждан и произвести надлежащие ремонтные работы.
Напомним, 7 января произошло обрушение одного из балконов третьего этажа дома №13 по улице Мира, когда вышли покурить двое мужчин. Лишь по счастливой случайности люди не получили серьезных травм. На место происшествия оперативно прибыли представители муниципальных служб, руководства города и Центрального района. Место обрушения было огорожено, выставлены предупреждающие знаки, мусор и фрагменты балкона убраны. Сотрудники ТСЖ, обслуживающего данный дом, предупредили всех жителей об опасности использования балконов до окончания обследования.
Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, в соответствии с жилищным законодательством балконные плиты относятся к общему имуществу собственников, соответственно, ответственность за их техническое состояние несет управляющая организация – в данном случае товарищество собственников жилья.
Замена балконных плит, находящихся в аварийном состоянии, возможна в рамках капитального ремонта. Поскольку жители дома по ул. Мира, 13 приняли решение о накоплении средств на капремонт на специальном банковском счете, владельцем которого является ТСЖ, то решение о том, как распоряжаться средствами, собственники принимают самостоятельно.
Предписание, которое вынесет жилищная инспекция по итогам проверки, обязательно к исполнению товариществом собственников жилья в указанные сроки, иначе ТСЖ должно будет выплатить штраф, отмечают в администрации Волгограда.
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