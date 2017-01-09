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НовостиВолгограда.ру » Общество » Дом на Мира, где упал балкон с людьми, проверит жилинспекция
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Американский военный корабль открыл предупредительную стрельбу после того, как к нему на всех парах начали приближаться четыре иранских катера. В военном ведомстве США утверждают, что суда КСИР не ...
Источник назвал имя представителя России на инаугурации Трампа
Посол России в США Сергей Кисляк будет представлять Москву на инаугурации президента США Дональда Трампа, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
«Мосводоканал» не получал жалоб от американского посольства в Москве
В "Мосводоканал" не поступало жалоб и заявок на проблемы с водоснабжением в здании посольства США в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Никаких заявок не было, мы ...