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В Волгограде в январе приступили к ямочному ремонту дорог

Сегодня, 16:54
Lopatin
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В Волгограде в январе приступили к ямочному ремонту дорогВ Волгограде для ликвидации аварийно-опасных участков на дорогах городские коммунальщики приступили к ямочному ремонту, используя литой асфальтобетон.
Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, ремонт ведется в рамках контрактов на текущее содержание улично-дорожной сети. Это экстренная мера необходима для ликвидации аварийно-опасных участков, которые образуются в зимний период эксплуатации дорог. Устраняемые дорожниками ямы образовались на тех участках, где капитальный дорожный ремонт в прошедшем сезоне не проводился.
Ямочный ремонт ведется с применением литого асфальтобетона. Материал подогревается до необходимой температуры на специальном мобильном оборудовании непосредственно на месте производства ремонтных работ. Эта технология используется при минусовых температурах наружного воздуха. Такой локальный ремонт позволяет оперативно ликвидировать выбоины и устранить аварийно-опасные участки в то время года, когда основательные ремонтные работы невозможны ввиду погодных условий.
В первую очередь, работы проводятся на маршрутах общественного транспорта. За Минувшей ночью дорожники заасфальтировали участки площадью более 153 квадратных метров. Устранены ямы на улицах Череповецкой, Фадеева, проспекте Университетском, на мосту через Волго-Донской судоходный канал. Работы также выполнялись на улицах Лермонтова и 39-й Гвардейской, там было восстановлено 75 квадратных метров дорожного полотна.
Весной, с началом строительного сезона, в областной столице возобновится масштабный дорожный ремонт с полной заменой сплошного покрытия.



Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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