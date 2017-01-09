В Волгограде школьники могут бесплатно ездить в общественном транспорте Просмотров: 0 Комментариев: 0

Чтобы вернуть потраченные средства, родителям следует обратиться в отделы субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда. Кроме проездного билета, они должны принести заявление, справку из образовательного учреждения, которое посещает ребенок, и реквизиты счета, куда будут перечисляться деньги. Также родители обязаны предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Кстати, как уточнили в мэрии, в дальнейшем для получения компенсации родителям будет достаточно принести лишь проездные билеты. При этом их можно предоставить сразу за 3 месяца, например: в апреле 2017 года за январь, февраль и март 2017 года.

Если используется электронный проездной билет (транспортная карта школьника), то необходимо сохранять документы (квитанции), подтверждающие факт зачисления денежных средств на карту за соответствующий месяц.



Адреса отделов субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда:

Ворошиловский и Центральный районы - ул. им. Буханцева, 20;

Дзержинский район - ул. Хорошева, 30а;

Кировский и Советский районы - ул. 64-й Армии, 16;

Красноармейский район - ул. Бахтурова, 31;

Краснооктябрьский район - ул. Бажова, 11;

Тракторозаводский район - ул. Дзержинского, 38.



Отделы субсидий и работы с населением принимают заявителей с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.







Фото пресс-службы администрации Волгограда. Власти Волгограда предоставили школьникам право на компенсацию стоимости проездных билетов на общественный транспорт, приобретенных с января по май 2017 года.Чтобы вернуть потраченные средства, родителям следует обратиться в отделы субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда. Кроме проездного билета, они должны принести заявление, справку из образовательного учреждения, которое посещает ребенок, и реквизиты счета, куда будут перечисляться деньги. Также родители обязаны предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.Кстати, как уточнили в мэрии, в дальнейшем для получения компенсации родителям будет достаточно принести лишь проездные билеты. При этом их можно предоставить сразу за 3 месяца, например: в апреле 2017 года за январь, февраль и март 2017 года.Если используется электронный проездной билет (транспортная карта школьника), то необходимо сохранять документы (квитанции), подтверждающие факт зачисления денежных средств на карту за соответствующий месяц.Адреса отделов субсидий и работы с населением комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда:Ворошиловский и Центральный районы - ул. им. Буханцева, 20;Дзержинский район - ул. Хорошева, 30а;Кировский и Советский районы - ул. 64-й Армии, 16;Красноармейский район - ул. Бахтурова, 31;Краснооктябрьский район - ул. Бажова, 11;Тракторозаводский район - ул. Дзержинского, 38.Отделы субсидий и работы с населением принимают заявителей с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.



