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» » В Дзержинском районе более чем на сутки отключат воду

В Дзержинском районе более чем на сутки отключат воду

Сегодня, 11:35
Lopatin
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В Дзержинском районе более чем на сутки отключат водуВо вторник с 22.00 и до трех часов ночи 12 января в ряде многоквартирных домов и зданий Дзержинского района будет ограничена подача горячей и холодной воды.
Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, ограничение подачи воды коснется жителей многоквартирных домов по пр. Жукова 106 и 106 а, бульвару 30-летия Победы 29,29б,31 и 31б, 33,35,37, ул. Землячки 44 и 46, ТСЖ «Жукова, 112», а также в/ ч № 59, 60 и частные жилые дома по проспекту Жукова 102/1 - 102 /43.
В числе отключаемых абонентов окажутся магазин «МАН» по ул. Землячки - ул. Жукова, магазины «Парк - Хаус» и «Оби», кафе «Франтель» и пункт быстрого питания по ул. Землячки 38-40 возле мини-рынка «Виктория», торговый павильон по пр. Жукова 116 б и ПБОЮЛ Хвастовцева М.В. пр. Жукова, 106.
Также сделать запасы воды необходимо абонентам ЗАО «Тандер» по бул. 30-летия Победы, 29, фирме ООО «ЮКОР» по бул. 30-летия Победы,27б, ООО «Манхеттен Девелопмент» по бул. 30-летия Победы,27б, автомойка «Акватория» по бул. 30-летия Победы,21, ООО «Энтузиаст» по бул. 30-летия Победы, 39а и магазину на бульваре 30-летия Победы, 39.
По заявкам управляющих компаний в это время в жилой сектор и котельную на пр. Жукова, 112б будет организован подвоз технической воды.
В пресс-службе городской мэрии пояснили, что отключение связано с врезкой в магистральные сети нового водопровода. Инженерная сеть ранее была перенесена из-за застройки территории по улице Землячки, 42. Водовод диаметром 400 мм, проложенный в новом месте, оснащен современной запорной арматурой и двумя пожарными гидрантами.
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