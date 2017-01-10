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Областной Роспотребнадзор добился закрытия сайта, торгующего алкоголем

Сегодня, 12:33
Lopatin
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Областной Роспотребнадзор добился закрытия сайта, торгующего алкоголемУправление Роспотребнадзора по Волгоградской области выявило в интернете сайт rollberi.ru, где размещена информация о возможности приобретения алкоголя дистанционным способом.
Как сообщается в сегодняшнем пресс-релизе ведомства, «сайт имеет красочное оформление, которое привлекает к себе внимание, побуждает к покупке алкоголя с указанием ассортимента, цен, акций и скидок, ссылками на то, как сделать заказ».
«Согласно п.5 Правил, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена на территории РФ», - отмечают в областном Роспотребнадзоре.
Краснооктябрьским районным судом было рассмотрено гражданское дело в особом производстве, требования Роспотребнадзора судом были удовлетворены в полном объеме. Вынесено решение о признании информации, размещенной на сайте rollberi.ru, информацией, распространение которой в сети интернет запрещено.
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