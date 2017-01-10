В Волгограде новогодние елки пустят на удобрение для цветов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, организаторы елочных базаров должны самостоятельно утилизировать непроданные деревья. Большая часть сдается на мусороперерабатывающие предприятия. Однако в этом году не все предприниматели выполнили договорные обязательства, оставив после себя хвойные свалки в нескольких районах Волгограда. Расчищать территории пришлось силами районных МБУ ЖКХ.

Собранные деревья коммунальщики с помощью дробильных машинок переработали в щепу, которая была вывезена на специализированные полигоны для утилизации или оставлена на хранение для дальнейшего благоустройства районных территорий. В администрации Тракторозаводского района переработанную щепу планируют передать в Волгоградский региональный ботанический сад, а в Красноармейском районе переработанные сосновые иголки будут использовать в качестве мульчи на посадках цветочных и декоративных культур.

Активная работа по сбору и вывозу новогодних деревьев продолжится по мере того, как жители города будут выносить елки к мусорным контейнерам. За сбор и вывоз елок с контейнерных площадок и дворов ответственны представители обслуживающих организаций. Городские власти будут контролировать их работу по наведению порядка. Волгоградские коммунальщики нашли применение новогодним деревьям, которые не были востребованы на елочных базарах. Решено перерабатывать хвою в щепки, подходящие для удобрения цветов или благоустройства территории.Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, организаторы елочных базаров должны самостоятельно утилизировать непроданные деревья. Большая часть сдается на мусороперерабатывающие предприятия. Однако в этом году не все предприниматели выполнили договорные обязательства, оставив после себя хвойные свалки в нескольких районах Волгограда. Расчищать территории пришлось силами районных МБУ ЖКХ.Собранные деревья коммунальщики с помощью дробильных машинок переработали в щепу, которая была вывезена на специализированные полигоны для утилизации или оставлена на хранение для дальнейшего благоустройства районных территорий. В администрации Тракторозаводского района переработанную щепу планируют передать в Волгоградский региональный ботанический сад, а в Красноармейском районе переработанные сосновые иголки будут использовать в качестве мульчи на посадках цветочных и декоративных культур.Активная работа по сбору и вывозу новогодних деревьев продолжится по мере того, как жители города будут выносить елки к мусорным контейнерам. За сбор и вывоз елок с контейнерных площадок и дворов ответственны представители обслуживающих организаций. Городские власти будут контролировать их работу по наведению порядка.



