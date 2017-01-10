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В Волжском за неделю отремонтировали 400 квадратных метров дорог

Сегодня, 18:24
Lopatin
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В Волжском за неделю отремонтировали 400 квадратных метров дорогВ городе Волжском Волгоградской области за первую неделю нового года коммунальщики отремонтировали более 400 квадратных метров дорожного полотна.
Речь идет об участках на улицах Карбышева (от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы), Александрова (от ул. Карбышева до пр. Ленина), Молодогвардейцев, а также на участках мостового переезда через ГЭС, уточнили в пресс-службе мэрии Волжского.
В планах у дорожников – работы еще на 12 аварийных участках, в том числе на проспекте Ленина и на Привокзальной площади.
Во время ремонтных работ зимой дорожники используют литой асфальт, который можно применять при температуре до минус 20 градусов. Он представляет собой смесь битума и минерального порошка, разогретую в специальных условиях до температуры 200-250 градусов. Литой асфальт можно укладывать даже во влажную и холодную погоду, ведь остаточная влага выпаривается кипящей смесью, объяснили в пресс-службе администрации Волжского.


Фото пресс-службы администрации города Волжского.
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