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ГИБДД: владельцы гироскутеров считаются пешеходами

Сегодня, 09:53
Lopatin
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ГИБДД: владельцы гироскутеров считаются пешеходамиГИБДД не будет относить сегвеи, гироскутеры, моноколеса и электрические самокаты к отдельной категории транспортных средств. Это следует из полученного в среду ответа ведомства на запрос депутата Госдумы, члена комитета нижней палаты по транспорту и строительству от фракции «Единая Россия» Александра Васильева, передает сегодня ТАСС. Копия документа имеется в распоряжении информагенства.
Парламентарий ранее просил Госавтоинспекцию рассмотреть вопрос об урегулировании статуса сегвеев и других видов электротранспорта, а также определить меры ответственности для их владельцев в случае дорожных происшествий.
Однако в ГИБДД посчитали, что владельцы новых видов электротранспорта относятся к категории пешеходов. «С точки зрения Правил дорожного движения РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования», - говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.
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