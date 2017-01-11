Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » ГИБДД: владельцы гироскутеров считаются пешеходами
|
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:02
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова 5
13:04
Нужно ли платить за мусор? 3
РЕКЛАМА
ОПРОС
Как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград?
По информации СМИ, законопроектом предусмотрены санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, включая как поставку товаров ...
CNN: сбор «компромата» на Трампа финансировали его противники
Ранее CNN сообщил, что американские спецслужбы передали Трампу информацию о наличии у России компромата на него. Позднее сам республиканец назвал эту информацию «охотой на ведьм».
В центре Москвы из «Булгарбанка» украли 20 миллионов рублей
Неизвестный украл из московского отделения "Булгарбанка" около 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.