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Власти Волгограда начали проверять организацию питания в детсадах

Сегодня, 10:14
Lopatin
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Власти Волгограда начали проверять организацию питания в детсадахАдминистрация Волгограда начала проверять в детских садах работу операторов питания, приступивших к исполнению контрактов с 9 января 2017 года. В ближайшее время сотрудники территориальных управлений департамента образования посетят все муниципальные учреждения дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
У заведующих тех учреждений Центрального района, где прошли первые проверки организации питания, нет нареканий по срокам, времени поставок и качеству продуктов. По словам воспитателей, а также родителей малышей, никаких изменений в организации питания они не заметили – дети, как и прежде, довольны блюдами и едят с удовольствием.
В администрации Волгограда напоминают, что сегодня контроль за питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях могут осуществлять различные уполномоченные ведомства, таким правом обладают общественные организации и родители по договоренности с руководством садика или школы.
Контроль со стороны городских властей за качеством оказываемых услуг операторами питания в детских садах будет постоянным.



Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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