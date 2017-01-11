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В Светлоярском районе оказался самый короткий отопительный период

Сегодня, 11:28
Lopatin
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В Светлоярском районе оказался самый короткий отопительный периодКомитет тарифного регулирования Волгоградской области опубликовал информацию о продолжительности отопительного периода, которая была использована для определения нормативов потребления тепла, утвержденных постановлением Управления по региональным тарифам администрации региона от 08 июня 2012 года.
По информации комитета, продолжительность отопительного периода в Волгограде составляет 185 суток, в городе Волжском – 182 дня. Во Фроловском, Ольховском, Жирновском районах и городе Михайловке он длиннее, чем в других муниципальных образованиях региона, – 188 суток. А вот самый короткий отопительный период, согласно опубликованной информации, оказался в Светлоярском районе – 176 дней.
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