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В субботу в центре Волгограда пройдет зимний велопарад

Сегодня, 12:59
Lopatin
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В субботу в центре Волгограда пройдет зимний велопарадВ субботу, 14 января, в областном центре состоится зимний городской праздник «Волгоградский велопарад», участниками которого могут стать велосипедисты в возрасте от 18 лет. Организаторами мероприятия выступают историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз Велосипедистов Волгограда», велодвижение «ВЕЛОПАРАД ВОЛГОГРАДА» при поддержке городского комитета молодежной политики и туризма.
По информации пресс-службы городской мэрии, сбор и формирование колонны велосипедистов будет проходить на площади Сталинградской Победы в 12.00, начало движения колонны – в 13 часов. Любителям велоспорта предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра и финишировать на площади Павших Борцов.
Жители отдаленных районов, которые решат принять участие в пробеге, в этот день смогут бесплатно провести велосипед в электричках по маршрутам «Шпалопропитка – Мамаев курган» (время отправления в 10.10) и «Волгоград-1 – Шпалопропитка» (время отправления в 14.30).


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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