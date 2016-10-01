Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

» » В аэропорту Волгограда все праздничные дни дежурили приставы

В аэропорту Волгограда все праздничные дни дежурили приставы

Сегодня, 13:19
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В аэропорту Волгограда все праздничные дни дежурили приставыВ здании Волгоградского аэропорта всю минувшую неделю дежурили судебные приставы. Госслужащие были готовы в экстренном порядке снять временное ограничение на выезд за пределы РФ должникам, которые в пункте пропуска через Государственную границу РФ могли подтвердить факт оплаты своих долгов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
В период праздников из Волгограда был осуществлен один рейс в Дубай. Среди пассажиров рейса должников не оказалось, и применения экстренного снятия ограничения с граждан не потребовалось.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области напоминает, что любой гражданин, не выходя из дома, может проверить наличие задолженности и оплатить ее.
Для этого необходимо зайти на Интернет-сайт УФССП России по Волгоградской области www.r34.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств».

Фото пресс-службы УФССП России по Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Жители Волгоградской области могут узнать о своих долгах через интернет

В Красноармейском районе прошла акция «Узнай о своих долгах»

Долги УФССП можно оплатить через терминал QIWI

Судебные приставы отключают должникам газ

Должник оплатил госпошлину монетами по 5 и 10 копеек

Должников оповестят по СМС

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги