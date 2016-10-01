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В аэропорту Волгограда все праздничные дни дежурили приставы
Сегодня, 13:19
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В здании Волгоградского аэропорта всю минувшую неделю дежурили судебные приставы. Госслужащие были готовы в экстренном порядке снять временное ограничение на выезд за пределы РФ должникам, которые в пункте пропуска через Государственную границу РФ могли подтвердить факт оплаты своих долгов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
В период праздников из Волгограда был осуществлен один рейс в Дубай. Среди пассажиров рейса должников не оказалось, и применения экстренного снятия ограничения с граждан не потребовалось.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области напоминает, что любой гражданин, не выходя из дома, может проверить наличие задолженности и оплатить ее.
Для этого необходимо зайти на Интернет-сайт УФССП России по Волгоградской области www.r34.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств».
Фото пресс-службы УФССП России по Волгоградской области.
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