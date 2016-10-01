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Президент повысил в чине прокурора Волгоградской области

Сегодня, 16:41
Lopatin
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Президент повысил в чине прокурора Волгоградской областиУказом Президента Российской Федерации от 11 января 2017 года №6 прокурору Волгоградской области Максиму Ершову присвоен классный чин государственный советник юстиции 2 класса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Максим Ершов более 30 лет работает в органах прокуратуры. С декабря 2015 – прокурор Волгоградской области. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ.
Максим Ершов является Почетным работником прокуратуры РФ, награжден знаком отличия «За верность закону» I степени, нагрудным знаком «За безупречную службу».
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