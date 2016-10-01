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» » 7 человек выиграли по миллиону, купив лотерейные билеты на почте

7 человек выиграли по миллиону, купив лотерейные билеты на почте

Сегодня, 16:58
Lopatin
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7 человек выиграли по миллиону, купив лотерейные билеты на почтеСемь человек, которые купили в прошлом году лотерейные билеты в отделениях «Почты России», выиграли 31 декабря по одному миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба федерального почтового оператора, ссылаясь на данные статистики государственных лотерей.
Счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России в Москве, а также в Московской, Ленинградской, Иркутской, Самарской, Белгородской областях и Красноярском крае.
Девять клиентов Почты России стали обладателями крупных призов свыше 700 тысяч рублей, а клиентам УФПС Новосибирской области повезло дважды – в этом регионе сразу два счастливчика выиграли загородные дома по 700 000 рублей каждый.
Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 270 миллионов рублей.



Фото пресс-службы Почты России
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