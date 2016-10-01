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В Волжском хулиганы сломали рога светодиодному оленю

Сегодня, 18:54
Lopatin
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В Волжском хулиганы сломали рога светодиодному оленюРечь идет об элементах праздничной иллюминации, украсившей в преддверии Нового года и Рождества площадь Свердлова. Хулиганы здесь утроили импровизированные скачки на светодиодных оленях, в результате чего одна из фигур лишилась рогов, сообщили корреспонденту ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе администрации Волжского.
Случайные прохожие, ставшие свидетелями этой сцены, назвали действия хулиганов осознанным вандализмом. На все замечания «наездники» не реагировали, а затем испортили одну из фигур оленей.
Попытки залезть на хрупкие инсталляции предпринимались и ранее. Например, в парке «Волжский» волжане усаживались в светодиодную карету, не предназначенную для подобных нагрузок. К счастью, ни один элемент праздничной иллюминации в парке не был сломан.
В среду, 11 января, волжские коммунальщики устранили повреждения светодиодных фигур на площади Свердлова. Оленям вернули первозданный вид.
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