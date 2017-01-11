Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

» » На мосту ГЭС ограничат движение транспорта весом более 28 тонн

На мосту ГЭС ограничат движение транспорта весом более 28 тонн

Сегодня, 09:51
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
На мосту ГЭС ограничат движение транспорта весом более 28 тоннВ ближайшее время на автодорожном мостовом комплексе Волжской ГЭС будет введено ограничение для движения транспорта весом более 28 тонн. Об этом корреспонденту ИА «Новости Волгограда» сообщили в пресс-службе администрации Волжского.
Для контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в области перевозок тяжеловесных грузов на въезде в город (бывший пост ГАИ) появится передвижной пункт весового контроля. Он представляет собой специальное транспортное средство, оснащенное необходимым оборудованием для взвешивания автомобилей. Обслуживать пункт весового контроля будут специалисты МАУ «СГТ», которые прошли специальное обучение на заводе-изготовителе оборудования.
На сегодняшний день заключены соглашения о совместном выявлении транспорта, следующего с перегрузом, с Управлением МВД ОГИБДД г. Волжского. Планируется провести рейды с участием сотрудников отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области.
Информация о нововведении уже получена всеми управлениями автомобильных дорог. В администрации Волжского напоминают, что за нарушение весогабаритных нормативов предусмотрена административная ответственность согласно статье 12.21.1 КоАП.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В апреле большегрузные машины не проедут по дорогам региона

Трудоустройство инвалидов контролируется государством

Прокуратура нашла нарушения в действиях ветеринаров

В Волгограде ограничат движение транспорта по ул. Балонина

По кругу: В Волгограде на одну ночь ограничат движение транспорта

В Волгограде на улице Кабардинской ограничат движение транспорта на несколько дней

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги