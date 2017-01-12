Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » Возле волжского института из-за нарушений остановили земляные работы

Возле волжского института из-за нарушений остановили земляные работы

Сегодня, 10:43
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Возле волжского института из-за нарушений остановили земляные работыВ новой части города Волжского напротив гуманитарного института (ВГИ) по ул. 40 лет Победы приостановлены земляные работы, проводимые застройщиком ООО «Среда». Причина – просадка грунта, которая произошла из-за нарушения техусловий и вызвала угрозу разрушения асфальтового покрытия дороги, сообщили корреспонденту ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе администрации города.
В настоящее время ведется претензионная работа с застройщиком, деятельность на указанном участке приостановлена до устранения нарушений.
В настоящее время по поручению главы города Игоря Воронина усилен контроль за проведением земляных работ на территории Волжского.


Фото пресс-службы администрации города Волжского.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волжские студенты-архитекторы привезли «бронзу» из Ростова

В Волжском внедряются новые образовательные стандарты

В Волжском повышают правовую грамотность молодежи

Мэр Волжского предложила присвоить Сергею Солнечникову почетное звание

В Волжском завершился городской турнир талантливой молодежи

Улицы Волжского украсили праздничные баннеры

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги