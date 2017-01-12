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» » В регионе молодым мамам за рождение первенца выплатят по 25 тысяч

В регионе молодым мамам за рождение первенца выплатят по 25 тысяч

Сегодня, 12:17
Lopatin
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В регионе молодым мамам за рождение первенца выплатят по 25 тысячС 1 января 2017 года в Волгоградской области осуществляется новая выплата – дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в региональном комитете соцзащиты.
Выплата предоставляется семьям при рождении в них первого ребенка после 31 декабря 2016 года включительно в размере 25 тысяч рублей. При этом мама не должна быть старше 23 лет.
Выплата носит заявительный характер. По вопросу ее получения следует обращаться в центры социальной защиты населения по месту жительства.
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