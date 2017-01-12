Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » Облпрокуратора в профессиональный праздник подвела итоги за год

Облпрокуратора в профессиональный праздник подвела итоги за год

Сегодня, 13:20
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Облпрокуратора в профессиональный праздник подвела итоги за год12 января в России отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником своих коллег поздравил прокурор Волгоградской области Максим Ершов.
«В настоящее время наиболее востребован прокурорский надзор в сфере защиты трудовых, жилищных, социальных прав граждан, требуют постоянного прокурорского внимания вопросы защиты бизнес – сообщества. С учетом сложной внешнеполитической ситуации и экономической обстановки не утрачивает актуальность надзор за исполнением требований бюджетного законодательства, а также за эффективностью расходования средств в рамках государственных и муниципальных контрактов. В приоритете – защита прав осужденных», – отметил в своей поздравительной речи прокурор региона.
Подводя итоги работы надзорного органа за прошлый год, Максим Ершов сообщил, что облпрокуратурой было выявлено свыше 60 тысяч нарушений законов. С целью их устранения в различные органы и ведомства внесено порядка 12 тысяч представлений, опротестовано более 8,5 тысяч незаконных правовых актов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 264 уголовных дела и более 5,5 тысяч административных производств.
Более 80 тысяч граждан обратились в 2016 году в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав. С учетом предоставленных законодательством полномочий прокурорами восстановлены права десятков тысяч волгоградцев.
Проведена серьезная работа по ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате. Благодаря прокурорскому вмешательству работодателями региона погашена задолженность по заработной плате в сумме свыше 150 миллионов рублей.
«В дело восстановления законности внесен посильный вклад каждым работником прокуратуры. В этот знаменательный день хочется пожелать дальнейших профессиональных успехов, творческого подхода к делу, здоровья и семейного благополучия», – сказал в своей поздравительной речи прокурор Волгоградской области Максим Ершов.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Органы опеки и попечительства Волгоградской области повсеместно нарушают законодательство

Права потребителей Волгограда – под защитой уполномоченных органов

Президент повысил в чине прокурора Волгоградской области

За невыплату заработной платы директору предприятия назначено наказание в виде дисквалификации

99,6% призывников явилось осенью на призывные комиссии

Прокуратурой выявлены нарушения обеспечения безопасности граждан

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги