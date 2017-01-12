Облпрокуратора в профессиональный праздник подвела итоги за год Просмотров: 0 Комментариев: 0

«В настоящее время наиболее востребован прокурорский надзор в сфере защиты трудовых, жилищных, социальных прав граждан, требуют постоянного прокурорского внимания вопросы защиты бизнес – сообщества. С учетом сложной внешнеполитической ситуации и экономической обстановки не утрачивает актуальность надзор за исполнением требований бюджетного законодательства, а также за эффективностью расходования средств в рамках государственных и муниципальных контрактов. В приоритете – защита прав осужденных», – отметил в своей поздравительной речи прокурор региона.

Подводя итоги работы надзорного органа за прошлый год, Максим Ершов сообщил, что облпрокуратурой было выявлено свыше 60 тысяч нарушений законов. С целью их устранения в различные органы и ведомства внесено порядка 12 тысяч представлений, опротестовано более 8,5 тысяч незаконных правовых актов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 264 уголовных дела и более 5,5 тысяч административных производств.

Более 80 тысяч граждан обратились в 2016 году в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав. С учетом предоставленных законодательством полномочий прокурорами восстановлены права десятков тысяч волгоградцев.

Проведена серьезная работа по ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате. Благодаря прокурорскому вмешательству работодателями региона погашена задолженность по заработной плате в сумме свыше 150 миллионов рублей.

«В дело восстановления законности внесен посильный вклад каждым работником прокуратуры. В этот знаменательный день хочется пожелать дальнейших профессиональных успехов, творческого подхода к делу, здоровья и семейного благополучия», – сказал в своей поздравительной речи прокурор Волгоградской области Максим Ершов. 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником своих коллег поздравил прокурор Волгоградской области Максим Ершов.«В настоящее время наиболее востребован прокурорский надзор в сфере защиты трудовых, жилищных, социальных прав граждан, требуют постоянного прокурорского внимания вопросы защиты бизнес – сообщества. С учетом сложной внешнеполитической ситуации и экономической обстановки не утрачивает актуальность надзор за исполнением требований бюджетного законодательства, а также за эффективностью расходования средств в рамках государственных и муниципальных контрактов. В приоритете – защита прав осужденных», – отметил в своей поздравительной речи прокурор региона.Подводя итоги работы надзорного органа за прошлый год, Максим Ершов сообщил, что облпрокуратурой было выявлено свыше 60 тысяч нарушений законов. С целью их устранения в различные органы и ведомства внесено порядка 12 тысяч представлений, опротестовано более 8,5 тысяч незаконных правовых актов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 264 уголовных дела и более 5,5 тысяч административных производств.Более 80 тысяч граждан обратились в 2016 году в органы прокуратуры за защитой нарушенных прав. С учетом предоставленных законодательством полномочий прокурорами восстановлены права десятков тысяч волгоградцев.Проведена серьезная работа по ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате. Благодаря прокурорскому вмешательству работодателями региона погашена задолженность по заработной плате в сумме свыше 150 миллионов рублей.«В дело восстановления законности внесен посильный вклад каждым работником прокуратуры. В этот знаменательный день хочется пожелать дальнейших профессиональных успехов, творческого подхода к делу, здоровья и семейного благополучия», – сказал в своей поздравительной речи прокурор Волгоградской области Максим Ершов.



