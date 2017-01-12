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Минкомсвязь: штрафовать за скачивание пиратского контента несправедливо
Сегодня, 13:37
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Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает, что штрафовать пользователей за скачивание пиратского контента несправедливо. Такое мнение он выразил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, передает агентство ТАСС.
«Не поддерживаем. Мы считаем, что это несправедливо», – сказал министр.
Ранее заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах форума также прокомментировал инициативу Минкульта о введении штрафов для пользователей за скачивание пиратского контента. В частности он подчеркнул, что взимание таких штрафов «неадминистрируемо и невозможно».
Напомним, в декабре 2016 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил ввести штрафы за скачивание пользователями пиратского контента.
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