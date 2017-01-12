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» » В Волгограде почти на весь день закроют для транспорта улицу Пушкина

В Волгограде почти на весь день закроют для транспорта улицу Пушкина

Сегодня, 14:20
Lopatin
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В Волгограде почти на весь день закроют для транспорта улицу ПушкинаВ пятницу, 13 января, в центре Волгограда автомобилистов ждет неприятный сюрприз – с 6 до 23часов будет закрыта для транспорта улица Пушкина в границах от ул. Володарского до Аллеи Героев.
Как сообщили в пресс-службе волгоградской мэрии, ограничение движения, а также остановка и стоянка транспортных средств – все это связано с проведением общественно-массового мероприятия.
Объезд транспортных средств предусмотрен по улицам Володарского, Мира, Аллеи Героев, проспекта им. В.И. Ленина.
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