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На Крещение возле 79 купелей в регионе будут дежурить спасатели

Сегодня, 17:49
Lopatin
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На Крещение возле 79 купелей в регионе будут дежурить спасателиВ регионе определено 79 мест для размещения иорданей, где будет проводиться обряд омовения в период празднования Крещения Господня. За безопасностью обряда в организованных местах проследят спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В местах купания будут выставлены спасательные посты, оснащенные необходимыми спасательными средствами. Также сотрудники МЧС организуют места обогрева.
ГУ МЧС России по региону напоминает, что обряд омовения необходимо проводить только в специально оборудованных для этого местах, на которых дежурят спасатели и где может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.
При погружении в ледяную воду необходимо соблюдать правила поведения в холодной воде (долгое пребывание в холодной воде смертельно опасно), не рисковать, не допускать необдуманных поступков, быть внимательным к себе и окружающим людям, так как возможны сердечные приступы, мышечные судороги, общее переохлаждение и т.д.


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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