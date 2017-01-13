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» » 13 января – День российской печати

13 января – День российской печати

Сегодня, 09:11
Lopatin
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13 января – День российской печати13 января работники СМИ отмечают свой профессиональный праздник – День российской печати. В этот день по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты «Ведомости», которая называлась «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая, когда вышла в свет газета "Правда". И только в 1991 году постановлением президиума Верховного Совета РФ дата празднования была возвращена к исторически верной – 13 января.
По данным Российской книжной палаты, в РФ ежегодно издается около 9 тысяч журналов и 11 тысяч газет.
По информации федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в настоящее время стране зарегистрировано 80 547 СМИ.
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