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В Волжском обучат 45 общественных инспекторов в сфере ЖКХ

Сегодня, 09:27
Lopatin
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В Волжском обучат 45 общественных инспекторов в сфере ЖКХ14 января в Волжском гуманитарном институте (ВГИ) состоится первое занятие по подготовке общественных инспекторов в сфере ЖКХ. Организатор курса обучения в Волжском – городская Школа социальной активности, сообщает пресс-служба городской администрации.

Год назад в Волгограде начал работать проект «Правовая самозащита собственников МКД – модель в действии». Он был подготовлен Единым центром общественного контроля в сфере ЖКХ по Волгоградской области и утвержден Международной академией профессионального образования (г. Москва).

В рамках проекта специалисты в сфере ЖКХ проводили обучение жителей региона. Лица, прошедшие занятия, получали право проводить проверки деятельности жилищно-управляющих компаний и других организаций жилищной сферы.

Проект заинтересовал волжан. Самые инициативные и неравнодушные горожане – члены Школы соцактивности – провели переговоры с представителями Единого регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Было принято решение провести в Волжском обучение всех желающих по программе подготовки общественных контролеров.

На сегодня на учебу записались 45 представителей Школы соцактивности. Пройти обучение и стать общественным инспектором могут все желающие. Занятия будут проводиться в Волжском гуманитарном институте. Курс рассчитан на 2 месяца. За это время с волжанами будут заниматься работники сферы коммунального хозяйства, юристы, экономисты и другие профессиональные специалисты из Единого регионального центра и приглашенные гости.

По окончании учебы каждый слушатель курса получит диплом и удостоверение общественного инспектора в сфере ЖКХ. Документ дает право проводить проверки коммунальных организаций при обязательном участии специалистов Единого регионального центра общественного контроля.
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