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» » Житель Чернышковского района незаконно убил трех зайцев

Житель Чернышковского района незаконно убил трех зайцев

Сегодня, 13:01
Lopatin
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Житель Чернышковского района незаконно убил трех зайцевВ ходе рейда по территории охотничьих угодий в Чернышковском районе Волгоградской области госохотинспекторы задержали гражданина, который застрелил 3 зайцев-русаков. Это является браконьерство, ведь в период охоты на пушного зверя разрешено добывать в день лишь одну особь, пояснили в облкомприроды.
В отношении охотника составлен протокол об административном правонарушении. Теперь браконьеру грозит штраф от 500 рублей до 4 тысяч. Кроме того, ему придется выплатить государству имущественный ущерб, нанесенный объектам животного мира.
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