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» » Жители региона переплатили за услуги ЖКХ более 40 миллионов

Жители региона переплатили за услуги ЖКХ более 40 миллионов

Сегодня, 14:35
Lopatin
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Жители региона переплатили за услуги ЖКХ более 40 миллионовСумма перерасчета за услуги ЖКХ, произведенного жителям волгоградского региона по итогам 2016 года, составила свыше 40 миллионов рублей. Соответствующее требование было предъявлено УК и ТСЖ органами жилищного надзора, сообщает пресс-служба администрации области.
Так, по предписанию региональной инспекции Госжилнадзора, произведен перерасчет платы за электроснабжение на общедомовые нужды жильцам дома №3 по улице Гидротехническая в рабочем поселке Городище. Основанием для внеплановой проверки стала жалоба жителей на высокую плату за общедомовые нужды, начисленную с января по июнь 2016 года. Сумма перерасчета жильцам многоквартирного дома составила более 20 тысяч рублей.
Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, всего в прошлом году в ведомство поступило более 28 тысяч обращений граждан. Проведено более восьми тысяч проверок, выдано почти четыре тысячи предписаний, возбуждено 1 478 административных дел, 543 должностных и юридических лица привлечены к административной ответственности.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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