Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » Страховщиков обязали заключать договор ОСАГО в электронном виде

Страховщиков обязали заключать договор ОСАГО в электронном виде

Сегодня, 15:04
Lopatin
Просмотров: 23
Комментариев: 0
Страховщиков обязали заключать договор ОСАГО в электронном видеВ соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа.
«Для заключения договора в электронном виде владельцу транспортного средства необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте», – сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Волгоградской области.
При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность документе или свидетельстве о госрегистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо). Также понадобятся документ о регистрации транспортного средства, водительские права, диагностическая карта, подтверждающая безопасность транспортного средства. Такие сведения могут быть предоставлены страховщику в виде электронных документов или копий.
Если в течение 30 минут после направления надлежащим образом оформленного заявления заключить договор не представилось возможным, в целях принятия соответствующих мер реагирования необходимо проинформировать:
- территориальное учреждение Банка России (Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, адрес: 400066, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 18; телефон: 8 (8442) 30-18-05, электронная почта: 18office@cbr.ru);
- службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12; электронная почта fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72, сайт Банка России www.cbr.ru);
- Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 27, строение 3; электронная почта request@autoins.ru; телефон 8-800200-22-75, сайт www.autoins.ru).
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Андрей Бочаров и Олег Киселев в Волгограде обсудили проблемы ОСАГО

Жители Волгоградской области подают заявления в ЗАГС через Интернет

В Волгоградской области начался выпуск универсальных электронных карт

Интернет подскажет, когда маленьким волжанам идти в детсад

Судебные приставы отключают должникам газ

Служба судебных приставов открыла интернет-банк должников

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги