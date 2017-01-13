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» » В понедельник в районе Ельшанки ограничат движение через переезд

В понедельник в районе Ельшанки ограничат движение через переезд

Сегодня, 17:49
Lopatin
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В понедельник в районе Ельшанки ограничат движение через переездВ понедельник, 16 января, с 9 до 14 часов будет ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд «8-й км Ельшанка» в Советском районе Волгограда.
По информации пресс-службы городской администрации, это связано с проведением ремонта железнодорожного пути. Будет частично сужена проезжая часть на автомобильной дороге, соединяющей улицы Слесарная и Электролесовская. Движение через переезд организуют по встречной полосе.
Улицы Электролесовская и Слесарная также предлагается использовать для объезда.
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