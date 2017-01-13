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В Волжском подсчитали убытки после демонтажа самостроев

Сегодня, 18:07
Lopatin
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В Волжском подсчитали убытки после демонтажа самостроевВ четверг, 12 января, в Волжском городском суде состоялось первое заседание по иску администрации города о возмещении убытков за снос самовольных строений, сообщили ИА «Новости Волгограда» в пресс-службе мэрии.
В прошлом году летом в рамках исполнения решений суда о сносе самовольных строений в поселке Деревянный на улице Овражной был произведен демонтаж пяти построек. Учитывая, что в установленные сроки ответчики сами не произвели демонтаж, за снос пришлось взяться Комбинату благоустройства.
Администрация Волжского понесла убытки в ходе демонтажа строений. Три исковых заявления уже направлены в городской суд, еще два в работе. Согласно калькуляции, суммы по возмещению составляют от 32 до 147 тысяч рублей в зависимости от размера фактических расходов.
12 января ответчик не явился на заседание, следующее теперь состоится 31 января.
В мэрии Волжского отмечают, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Гражданин не вправе распоряжаться таким объектом – продавать, дарить, сдавать в аренду или совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом, либо за его счет.
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