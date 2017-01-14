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» » В юбилей ДОСААФ волжан научат разбирать автоматы

В юбилей ДОСААФ волжан научат разбирать автоматы

Сегодня, 12:17
Lopatin
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В юбилей ДОСААФ волжан научат разбирать автоматы23 января 1927 года было образовано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР – ОСОАВИАХИМ. В честь знаменательной даты Волжское отделение ДОСААФ России подготовило программу праздничных мероприятий.
Как сообщили корреспонденту ИА «Новости Волгограда», 23 января в комплексном молодежном центре «Юность Волжского» (бул. Профсоюзов, 13) будет организована интерактивная выставка военной техники и снаряжения. При помощи специальных экспонатов любой желающий сможет научиться оказывать первую медицинскую помощь, а также приобретет первичные навыки сборки и разборки автоматического оружия.
Выставка откроется в 13 часов, а уже в 16.00 состоится праздничный концерт с участием лучших художественных коллективов города.
ДОСААФ России сегодня – это уникальная общественно-государственная оборонная организация, всей девяностолетней историей доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании подрастающего поколения как самоотверженных защитников нашего государства.
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