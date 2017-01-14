Волгоградцев просят в Крещение соблюдать правила безопасности Просмотров: 0 Комментариев: 0

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения следующих мер безопасности:

- купание необходимо проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство сотрудников аварийно-спасательных формирований и медиков;

- не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода;

- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

- не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия взрослых;

- при выходе из воды держитесь за поручни. Не держась покидать прорубь трудно и опасно, так как, поскользнувшись, можно уйти под лёд, по этому так необходима страховка и взаимопомощь. Выйдя из воды, разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.

Следует обратить внимание на то, что окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным.

Помните, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек и др.

Нахождение в воде низкой температуры, даже для здорового человека – сильный стресс. Ослабленному человеку через три-четыре дня придется расплачиваться за смелость. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать инсульт, гипертонический криз и т.д.

Берегите себя и своих близких! В случае опасной ситуации звоните по телефону «101».

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области продолжает работать единый телефон доверия: (8442) 78-99-99.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В ночь с 18 на 19 января православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господня. Чтобы избежать несчастных случаев во время традиционного обряда омовения, сотрудники МЧС рекомендуют серьезно отнестись к правилам личной безопасности, а также не пренебрегать общепринятыми нормами и правилами во время купаний.Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения следующих мер безопасности:- купание необходимо проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство сотрудников аварийно-спасательных формирований и медиков;- не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно;- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода;- при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;- не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;- если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия взрослых;- при выходе из воды держитесь за поручни. Не держась покидать прорубь трудно и опасно, так как, поскользнувшись, можно уйти под лёд, по этому так необходима страховка и взаимопомощь. Выйдя из воды, разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;- для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.Следует обратить внимание на то, что окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным.Помните, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек и др.Нахождение в воде низкой температуры, даже для здорового человека – сильный стресс. Ослабленному человеку через три-четыре дня придется расплачиваться за смелость. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать инсульт, гипертонический криз и т.д.Берегите себя и своих близких! В случае опасной ситуации звоните по телефону «101».В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области продолжает работать единый телефон доверия: (8442) 78-99-99.



