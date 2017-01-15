Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
|
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:02
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова 5
13:04
Нужно ли платить за мусор? 3
РЕКЛАМА
ОПРОС
Как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград?
Семь человек погибли в ночь на воскресенье при столкновении минивэна и грузового автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. ДТП произошло в 1.30 на 550-м километре ...
МИД Исландии готов организовать встречу Трампа и Путина в Рейкьявике
МИД Исландии пока не получал официального запроса на проведение саммита в Рейкьявике, где, как сообщали СМИ, возможна встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского президента ...
СМИ: Великобритания может выйти из единого рынка ЕС
Великобритания выйдет из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда. Соответствующее заявление премьер-министр страны Тереза Мэй может сделать во время ...