Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев

В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев

Сегодня, 00:55
Administrator
Просмотров: 38
Комментариев: 0
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцевЗимним велопробегом отметили велосипедисты Волгограда Новый год по старому стилю. 14 января более 200 любителей активного образа жизни проехали на велосипедах по главной улице города-героя. Организаторами велопарада выступили союз велосипедистов Волгограда, движение «Велопарад Волгограда» и комитет молодёжной политики и туризма администрации города.
Предварительно для участия в велопараде зарегистрировались около 180 человек, но на финише, как заявили организаторы, было уже более 200 участников.
Сам велопробег проходил в достаточно сложных условиях – несколько градусов мороза, сильный боковой ветер и скользкая дорога. Кстати, как признавались многие участники, им впервые пришлось сесть на велосипед зимой.
Дистанция велопробега в этот раз была небольшой – всего 3 километра, маршрут пролегал по проспекту Ленина от площади Сталинградской Победы до площади Павших борцов. Для велосипедистов специально освободили от автотранспорта одну полосу движения.
В колонне ехали различные велосипеды: шоссейные и городские, горные и прогулочные. Были даже 2 байка собственной конструкции. Еще на старте с легкой руки ведущего хозяин одного из них придумал своему «железному коню» имя: «Стелс-Д1». Как он заявил, в основе конструкции – велосипед марки «Стелс-Навигатор». Саму идею он позаимствовал в интернете. А дальше – собственная бурная фантазия и умелые руки опытного сварщика. По словам волгоградского самоделкина, столь серьезное изменение конструкции ни как не сказалось на ездовых характеристиках байка.
Финишировала колонна на площади Павших борцов, где для участников велопарада организаторы приготовили небольшую концертную программу. Бывалые велосипедисты тем временем начали делиться собственным опытом и хитростями в конструкциях своих «железных коней», а семейные участники парада использовали время для фотографий на фоне новогоднего городского убранства.
Это был уже третий велопарад в Волгограде, но первый – в зимних условиях. Организаторы заверили всех участников, что впереди их ждут новые маршруты.

В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В субботу в центре Волгограда пройдет зимний велопарад

Праздничную программу в День города украсит пробег ретро-автомобилей

Движение транспорта на главной площади города временно прекратится

Волгоград готовится отметить День России

Ретро-автомобили украсили праздничный город пробегом

Парад Победы прошел на площади Павших борцов 2 февраля

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги