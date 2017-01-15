В зимнем велопараде приняли участие свыше 200 волгоградцев Просмотров: 38 Комментариев: 0

Предварительно для участия в велопараде зарегистрировались около 180 человек, но на финише, как заявили организаторы, было уже более 200 участников.

Сам велопробег проходил в достаточно сложных условиях – несколько градусов мороза, сильный боковой ветер и скользкая дорога. Кстати, как признавались многие участники, им впервые пришлось сесть на велосипед зимой.

Дистанция велопробега в этот раз была небольшой – всего 3 километра, маршрут пролегал по проспекту Ленина от площади Сталинградской Победы до площади Павших борцов. Для велосипедистов специально освободили от автотранспорта одну полосу движения.

В колонне ехали различные велосипеды: шоссейные и городские, горные и прогулочные. Были даже 2 байка собственной конструкции. Еще на старте с легкой руки ведущего хозяин одного из них придумал своему «железному коню» имя: «Стелс-Д1». Как он заявил, в основе конструкции – велосипед марки «Стелс-Навигатор». Саму идею он позаимствовал в интернете. А дальше – собственная бурная фантазия и умелые руки опытного сварщика. По словам волгоградского самоделкина, столь серьезное изменение конструкции ни как не сказалось на ездовых характеристиках байка.

Финишировала колонна на площади Павших борцов, где для участников велопарада организаторы приготовили небольшую концертную программу. Бывалые велосипедисты тем временем начали делиться собственным опытом и хитростями в конструкциях своих «железных коней», а семейные участники парада использовали время для фотографий на фоне новогоднего городского убранства.

Это был уже третий велопарад в Волгограде, но первый – в зимних условиях. Организаторы заверили всех участников, что впереди их ждут новые маршруты.





























































Зимним велопробегом отметили велосипедисты Волгограда Новый год по старому стилю. 14 января более 200 любителей активного образа жизни проехали на велосипедах по главной улице города-героя. Организаторами велопарада выступили союз велосипедистов Волгограда, движение «Велопарад Волгограда» и комитет молодёжной политики и туризма администрации города.Предварительно для участия в велопараде зарегистрировались около 180 человек, но на финише, как заявили организаторы, было уже более 200 участников.Сам велопробег проходил в достаточно сложных условиях – несколько градусов мороза, сильный боковой ветер и скользкая дорога. Кстати, как признавались многие участники, им впервые пришлось сесть на велосипед зимой.Дистанция велопробега в этот раз была небольшой – всего 3 километра, маршрут пролегал по проспекту Ленина от площади Сталинградской Победы до площади Павших борцов. Для велосипедистов специально освободили от автотранспорта одну полосу движения.В колонне ехали различные велосипеды: шоссейные и городские, горные и прогулочные. Были даже 2 байка собственной конструкции. Еще на старте с легкой руки ведущего хозяин одного из них придумал своему «железному коню» имя: «Стелс-Д1». Как он заявил, в основе конструкции – велосипед марки «Стелс-Навигатор». Саму идею он позаимствовал в интернете. А дальше – собственная бурная фантазия и умелые руки опытного сварщика. По словам волгоградского самоделкина, столь серьезное изменение конструкции ни как не сказалось на ездовых характеристиках байка.Финишировала колонна на площади Павших борцов, где для участников велопарада организаторы приготовили небольшую концертную программу. Бывалые велосипедисты тем временем начали делиться собственным опытом и хитростями в конструкциях своих «железных коней», а семейные участники парада использовали время для фотографий на фоне новогоднего городского убранства.Это был уже третий велопарад в Волгограде, но первый – в зимних условиях. Организаторы заверили всех участников, что впереди их ждут новые маршруты.



