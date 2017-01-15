На Рождественском турнире «рыцари» сражались в спортивной амуниции Просмотров: 35 Комментариев: 0

За победу сражались 130 спортсменов из Москвы, Татарстана, Сартаова, Зеленодольска Качалино, Волгограда и Волжского. Причем наш регион представляли бойцы сразу 6-ти клубов и объединений.

Турнир проводился в трех номинациях и различных возрастных группах. Как подчеркнули организаторы – самому младшему участнику всего 6 лет. И хотя организаторы громогласно зазывали волгоградцев на «незабываемое зрелище», в рамках которого состоится «Битва настоящих воинов на средневековом оружии! Это уникальная возможность погрузиться в мир живой истории!», все бои происходили в спортивной амуниции.

Впрочем, правила мечевых боев взяты из обычаев и норм рыцарских турниров 11-12 веков. Сами участники воспринимают рыцарские бои не только как вид спорта, но и, в первую очередь – как историческую реконструкцию. Именно поэтому многие из них читают художественную и специализированную историческую литературу. А высшей точкой достижений считается не только победа на подобных турнирах, но и участие в массовых исторических реконструкциях. Здесь, кстати, бойцы выступают уже в доспехах, изготовленных, как правило, самостоятельно по образцам рыцарского средневековья.







































14 января состоялся Рождественский Рыцарский Турнир Волгограда. Лучшие фехтовальщики спортивных клубов и военно-исторических объединений вышли на ристалище в атриуме ТРЦ «Акварель».За победу сражались 130 спортсменов из Москвы, Татарстана, Сартаова, Зеленодольска Качалино, Волгограда и Волжского. Причем наш регион представляли бойцы сразу 6-ти клубов и объединений.Турнир проводился в трех номинациях и различных возрастных группах. Как подчеркнули организаторы – самому младшему участнику всего 6 лет. И хотя организаторы громогласно зазывали волгоградцев на «незабываемое зрелище», в рамках которого состоится «Битва настоящих воинов на средневековом оружии! Это уникальная возможность погрузиться в мир живой истории!», все бои происходили в спортивной амуниции.Впрочем, правила мечевых боев взяты из обычаев и норм рыцарских турниров 11-12 веков. Сами участники воспринимают рыцарские бои не только как вид спорта, но и, в первую очередь – как историческую реконструкцию. Именно поэтому многие из них читают художественную и специализированную историческую литературу. А высшей точкой достижений считается не только победа на подобных турнирах, но и участие в массовых исторических реконструкциях. Здесь, кстати, бойцы выступают уже в доспехах, изготовленных, как правило, самостоятельно по образцам рыцарского средневековья.



