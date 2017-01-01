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Минтруд по-новому оценит условия работы на городском транспорте

Сегодня, 10:15
Lopatin
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Минтруд по-новому оценит условия работы на городском транспортеДо 1 июля 2017 года Минтруда утвердит новые критерии, по которым будут оцениваться условия труда водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом пишет сегодня газета «Известия».
Минтранс РФ и профсоюз работников автомобильного транспорта предложили кроме общих критериев учитывать особую тяжесть профессии. Врачи-профпатологи подтверждают, что из-за нервного напряжения у водителей распространены заболевания сердечно-сосудистой системы, а вынужденная рабочая поза нередко становится причиной радикулита.
Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин рассказал, что по закону водители имеют право на досрочную пенсию (мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет при достижении стажа в 25 лет и 20 лет соответственно). Но если в результате специальной оценки условий труда (СОУТ) не будет установлена достаточная степень вредности, то досрочная пенсия отменяется. Аттестация проводится раз в пять лет. Эту экспертизу заказывает работодатель, а выполняют организации, имеющие соответствующую лицензию.
В пресс-службе Минтруда пояснили, что в настоящее время специальная оценка условий труда водителей городского транспорта проводится по общим критериям (физические, химические факторы производственной среды, факторы трудового процесса). Но по результатам мониторинга правоприменения СОУТ, проводившегося с 2014 по 2016 год, установлено, что эти критерии не учитывают таких особенностей, как напряженность трудового процесса, которая обусловлена интенсивным дорожным движением и ответственностью за жизнь пассажиров. А также тяжесть трудового процесса, связанную с вынужденной рабочей позой.
Чтобы исправить эту ситуацию, профсоюз работников автомобильного транспорта обратился за поддержкой в Минтранс России. В конце декабря 2016 года правительство РФ постановило, что до 1 июля 2017 года Минтруд должен утвердить особенности проведения СОУТ в отношении рабочих мест водителей городского наземного пассажирского транспорта.
« Мы будем настаивать на предоставлении водителям права на досрочную пенсию вне зависимости от результатов СОУТ. А также на утверждении стандартов напряженности труда», — сказал Владимир Ломакин.
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