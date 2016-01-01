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Волгоградцам советуют отложить поездки из-за сильного гололеда

Сегодня, 10:40
Lopatin
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Волгоградцам советуют отложить поездки из-за сильного гололедаВ понедельник весь день и в ночь на вторник, 17 января, в Волгоградской области сохранятся неблагоприятные погодные условия – изморозь и сильный гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сотрудники МЧС советуют гражданам перед выходом на улицу одевать малоскользящую обувь на рифленой подошве, а также использовать ледоступы. Пожилым людям не рекомендуется во время гололеда выходить на улицу, чтобы избежать травм.
Во избежание аварийных ситуаций на дорогах водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, ведь при гололеде тормозной путь увеличивается в 8 раз. Сотрудники МЧС рекомендуют по возможности отложить поездки на дальние расстояния.
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