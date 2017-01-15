|
В этом году средняя пенсия в России вырастет почти на 500 рублей
Сегодня, 11:33
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
По информации Пенсионного фонда России, сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране – 13 200 рублей. На днях министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза – уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего – на 5,8 процента.
Социальные пособия тоже станут выше на 5,4 процента с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях.
Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60 процентам получателей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.