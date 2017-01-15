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В этом году средняя пенсия в России вырастет почти на 500 рублей

Сегодня, 11:33
Lopatin
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В этом году средняя пенсия в России вырастет почти на 500 рублейСредний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
По информации Пенсионного фонда России, сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране – 13 200 рублей. На днях министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза – уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего – на 5,8 процента.
Социальные пособия тоже станут выше на 5,4 процента с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях.
Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60 процентам получателей.
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