За 3 дня в Волгограде автоинспекторы наказали 129 водителей Просмотров: 56 Комментариев: 0

По информации ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, в ходе мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 129 водителей. Из них 23 находились в состоянии опьянения. Трое управляли машинами, не имея прав. 41 водитель нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За нарушение правил тонировки наказаны 32 водителя. У девятерых были неисправны машины. А пятеро нарушили правила перевозки детей.

Проверки водителей осуществлялись группами нарядов ДПС. Автоинспекторы не только привлекли нарушителей к административной ответственности, но и провели с ними профилактические беседы.



Фото ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду. В течение трех дней на территории города Волгограда проводилось специальное профилактическое мероприятие «Стоп Аварийность». Его цель – профилактика аварийности и выявление нетрезвых водителей за рулем.По информации ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, в ходе мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 129 водителей. Из них 23 находились в состоянии опьянения. Трое управляли машинами, не имея прав. 41 водитель нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За нарушение правил тонировки наказаны 32 водителя. У девятерых были неисправны машины. А пятеро нарушили правила перевозки детей.Проверки водителей осуществлялись группами нарядов ДПС. Автоинспекторы не только привлекли нарушителей к административной ответственности, но и провели с ними профилактические беседы.



