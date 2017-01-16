Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

» » За 3 дня в Волгограде автоинспекторы наказали 129 водителей

За 3 дня в Волгограде автоинспекторы наказали 129 водителей

Сегодня, 12:26
Lopatin
Просмотров: 56
Комментариев: 0
За 3 дня в Волгограде автоинспекторы наказали 129 водителейВ течение трех дней на территории города Волгограда проводилось специальное профилактическое мероприятие «Стоп Аварийность». Его цель – профилактика аварийности и выявление нетрезвых водителей за рулем.
По информации ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду, в ходе мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 129 водителей. Из них 23 находились в состоянии опьянения. Трое управляли машинами, не имея прав. 41 водитель нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За нарушение правил тонировки наказаны 32 водителя. У девятерых были неисправны машины. А пятеро нарушили правила перевозки детей.
Проверки водителей осуществлялись группами нарядов ДПС. Автоинспекторы не только привлекли нарушителей к административной ответственности, но и провели с ними профилактические беседы.

Фото ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Ночью в Волгограде сотрудники ГИБДД остановили 11 пьяных водителей

В Волгограде проходит профилактическая акция «Пешеход»

Рейды по выявлению нетрезвых водителей продолжаются

Сегодня ГИБДД чествуют блондинок за рулем

Сотрудники ГУВД провели рейд по выявлению поддельных служебных удостоверений и государственных регистрационных знаков

ГИБДД высадила стоящих пассажиров маршрутных такси

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги