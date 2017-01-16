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» » За прошлый год регион принял более 3 тысяч соотечественников

За прошлый год регион принял более 3 тысяч соотечественников

Сегодня, 12:51
Lopatin
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За прошлый год регион принял более 3 тысяч соотечественниковБолее трех тысяч соотечественников переселились в Волгоградскую область в течение 2016 года. Большинство из них прибыли в регион из Украины, Узбекистана, Казахстана, Германии, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Армении.
Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения, доля мужчин среди прибывших составила 50,6%, женщин – 49,4%. Средний возраст участников государственной программы — 35 лет. Более 70% переселенцев и членов их семей находится в трудоспособном возрасте, 25% — моложе трудоспособного возраста, только 4% — пенсионного возраста. Более 86% участников госпрограммы имеют профессиональное образование.
В волгоградском регионе для соотечественников и членов их семей предусмотрены: выплата единовременного пособия на жилищное обустройство; профессиональное обучение и получение дополнительного образования; оказание финансовой поддержки в период обучения. Также переселенцы могут рассчитывать на помощь во временном трудоустройстве, медицинском освидетельствовании, оформлении полисов ОМС, организации оказания медпомощи в рамках территориальной программы госгарантий.
Напомним, реализация государственной программы по переселению соотечественников в Россию началась в 2010 году. За это время на постоянное место жительства в волгоградский регион прибыло более 9,5 тысячи человек. Реализация программы продолжится в 2017 году, запланировано принять на территорию региона 1 800 соотечественников.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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