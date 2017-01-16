Пенсионеров призывают к бдительности при выплатах 5 тысяч рублей Просмотров: 56 Комментариев: 0

«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», - прокомментировал ситуацию заместитель Председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Петр Толстой.

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. «Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!», – отметил Толстой. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 миллиона российских граждан. К сожалению, в ряде городов России действуют мошеннические схемы: неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают, сообщает пресс-служба регионального отделения политической партии «Единая Россия».«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», - прокомментировал ситуацию заместитель Председателя Госдумы (фракция «Единая Россия») Петр Толстой.Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. «Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!», – отметил Толстой.



