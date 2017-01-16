Росавтодор предупреждает о гололедице на федеральных трассах региона Просмотров: 46 Комментариев: 0

Как отметили в ведомстве, чтобы избежать аварийных ситуаций, сейчас на федеральных автодорогах волгоградского региона круглосуточно дежурят 12 специализированных дорожных машин. Дороги обрабатываются противогололедной смесью.

Дорожные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по подведомственной сети федеральных трасс.

Росавтодор призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.





Источник фото: irkavtodor.ru В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные явления: снег с дождем при колебаниях температуры воздуха от минус 3 до плюс 5 градусов. Местами по Волгоградской области возможен туман. Ожидается гололедица и снижение видимости до 300-500 метров, сообщили сегодня ИА «Новости Волгограда» в Федеральном дорожном агентстве «Росавтодор».Как отметили в ведомстве, чтобы избежать аварийных ситуаций, сейчас на федеральных автодорогах волгоградского региона круглосуточно дежурят 12 специализированных дорожных машин. Дороги обрабатываются противогололедной смесью.Дорожные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по подведомственной сети федеральных трасс.Росавтодор призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.



