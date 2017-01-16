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НовостиВолгограда.ру » Общество » В регионе сотрудники МЧС подготовились к празднику Крещения
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А вы пробовали нырять в прорубь на Крещение?
Подписку о невыезде с художника-акциониста Петра Павленского в рамках проверки заявления о насильственных действиях сексуального характера не брали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных ...
Художника Петра Павленского подозревают в избиении актера Театра.doc
Сам художник признал, что драка действительно была. Однако, по его словам, её спровоцировал актёр. Сегодня стало известно, что Павленский и его соратница Оксана Шалыгина собираются просить ...
Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну
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