В регионе сотрудники МЧС подготовились к празднику Крещения Просмотров: 29 Комментариев: 0

По словам Олега Гребенюка, определены места массового купания людей. Для размещения иорданей на территории региона подготовлены 79 мест, 8 из них — в Волгограде.

Купели оборудуются безопасными спусками в воду, возле них будут выставлены специальные посты, оснащенные спасательными средствами. Сотрудники МЧС установят палатки, необходимые для обогрева, будет организовано дежурство медицинских бригад. В местах массового купания планируется развернуть полевые кухни с горячим чаем.

Специалисты напоминают, что купаться в праздник Крещения следует только в отведенных для этого местах, где дежурят врачи и спасатели.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В понедельник, 16 января, губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником главного управления МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком. Главный вопрос, который поднимался на встрече, – обеспечение безопасности жителей во время предстоящих Крещенских купаний, сообщили в пресс-службе областной администрации.По словам Олега Гребенюка, определены места массового купания людей. Для размещения иорданей на территории региона подготовлены 79 мест, 8 из них — в Волгограде.Купели оборудуются безопасными спусками в воду, возле них будут выставлены специальные посты, оснащенные спасательными средствами. Сотрудники МЧС установят палатки, необходимые для обогрева, будет организовано дежурство медицинских бригад. В местах массового купания планируется развернуть полевые кухни с горячим чаем.Специалисты напоминают, что купаться в праздник Крещения следует только в отведенных для этого местах, где дежурят врачи и спасатели.



