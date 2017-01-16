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В регионе сотрудники МЧС подготовились к празднику Крещения

Сегодня, 17:33
Lopatin
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В регионе сотрудники МЧС подготовились к празднику КрещенияВ понедельник, 16 января, губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником главного управления МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком. Главный вопрос, который поднимался на встрече, – обеспечение безопасности жителей во время предстоящих Крещенских купаний, сообщили в пресс-службе областной администрации.
По словам Олега Гребенюка, определены места массового купания людей. Для размещения иорданей на территории региона подготовлены 79 мест, 8 из них — в Волгограде.
Купели оборудуются безопасными спусками в воду, возле них будут выставлены специальные посты, оснащенные спасательными средствами. Сотрудники МЧС установят палатки, необходимые для обогрева, будет организовано дежурство медицинских бригад. В местах массового купания планируется развернуть полевые кухни с горячим чаем.
Специалисты напоминают, что купаться в праздник Крещения следует только в отведенных для этого местах, где дежурят врачи и спасатели.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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