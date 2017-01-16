В регионе разработали новый макет платежки за услуги ЖКХ Просмотров: 16 Комментариев: 0

«В целях предупреждения нарушений в сфере действующего жилищного законодательства и оказания практической помощи управляющим компаниям и ТСЖ инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области совместно с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» разработан макет платежного документа», - говорится в пресс-релизе областной инспекции Госжилнадзора.

В ведомстве пояснили, что изменения в платежном документе продиктованы нововведениями в действующем жилищном законодательстве в части начисления платы для многоквартирных домов. Макет нового платежного документа был разработан в результате достигнутой договоренности на совещании в администрации Волгоградской области.

Предлагаемый макет не является обязательным и разработан только в части содержащихся в нем сведений, обязательных с учетом требований действующего законодательства.

В Госжилнадзоре региона обращают внимание, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества в многоквартирных домах, которые находятся в управлении управляющих компаний и ТСЖ, указаны в платежном документе отдельной строкой, чтобы обеспечить возможность перерасчета платы отдельно по каждому виду коммунальных ресурсов.

В соответствии с новыми требованиями, в платежном документе всеми исполнителями жилищно-коммунальных услуг должна быть обеспечена возможность выплаты в пользу потребителей штрафа, которая производится путем перерасчета.

Кроме того, по новым требованиям, отдельно указывается размер превышения платы за соответствующую коммунальную услугу, рассчитанной с применением повышающего коэффициента над размером платы за такую коммунальную услугу, рассчитанную без учета повышающего коэффициента.

Помимо прочего, согласно законодательству, пеня за просрочку платежа теперь также указывается исполнителем в платежном документе.





Фото пресс-службы инспекции Госжилнадзора Волгоградской области. Специалисты инспекции Госжилнадзора Волгоградской области и расчетного центра разработали новый макет платежного документа за услуги ЖКХ.«В целях предупреждения нарушений в сфере действующего жилищного законодательства и оказания практической помощи управляющим компаниям и ТСЖ инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области совместно с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» разработан макет платежного документа», - говорится в пресс-релизе областной инспекции Госжилнадзора.В ведомстве пояснили, что изменения в платежном документе продиктованы нововведениями в действующем жилищном законодательстве в части начисления платы для многоквартирных домов. Макет нового платежного документа был разработан в результате достигнутой договоренности на совещании в администрации Волгоградской области.Предлагаемый макет не является обязательным и разработан только в части содержащихся в нем сведений, обязательных с учетом требований действующего законодательства.В Госжилнадзоре региона обращают внимание, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества в многоквартирных домах, которые находятся в управлении управляющих компаний и ТСЖ, указаны в платежном документе отдельной строкой, чтобы обеспечить возможность перерасчета платы отдельно по каждому виду коммунальных ресурсов.В соответствии с новыми требованиями, в платежном документе всеми исполнителями жилищно-коммунальных услуг должна быть обеспечена возможность выплаты в пользу потребителей штрафа, которая производится путем перерасчета.Кроме того, по новым требованиям, отдельно указывается размер превышения платы за соответствующую коммунальную услугу, рассчитанной с применением повышающего коэффициента над размером платы за такую коммунальную услугу, рассчитанную без учета повышающего коэффициента.Помимо прочего, согласно законодательству, пеня за просрочку платежа теперь также указывается исполнителем в платежном документе.



