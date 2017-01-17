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» » Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

Сегодня, 13:52
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Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля
Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru

Сегодня, 17 января, в Волжском состоялось открытие нового передвижного поста весового контроля для большегрузов.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, современное спецоборудование для передвижного поста обошлось бюджету города в 2,3 миллиона рублей, а закуплено оно было в Нижегородской области.

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

На время тестового режима пост будет работать с 9 до 18 часов ежедневно. Также, при необходимости, грузовики смогут взвешивать и круглосуточно.

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

Сразу же после открытия поста были выявлены нарушители весового режима.

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

Напомним, что вся сумма штрафа поступает в городской бюджет. А это, по мнению властей, позволит не только пополнить городскую казну, но и убережет дорожное полотно от преждевременного разрушения.

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля

Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля
Теги: Волжский, пост весового контроля
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