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Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля
Сегодня, 13:52
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Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru
Сегодня, 17 января, в Волжском состоялось открытие нового передвижного поста весового контроля для большегрузов.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, современное спецоборудование для передвижного поста обошлось бюджету города в 2,3 миллиона рублей, а закуплено оно было в Нижегородской области.
На время тестового режима пост будет работать с 9 до 18 часов ежедневно. Также, при необходимости, грузовики смогут взвешивать и круглосуточно.
Сразу же после открытия поста были выявлены нарушители весового режима.
Напомним, что вся сумма штрафа поступает в городской бюджет. А это, по мнению властей, позволит не только пополнить городскую казну, но и убережет дорожное полотно от преждевременного разрушения.
Теги: Волжский, пост весового контроля
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