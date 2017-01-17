Между Волгоградом и Волжским начал работать мобильный пост весового контроля Просмотров: 125 Комментариев: 0

Фото: Руслан Герасимов / novostivolgograda.ru



Сегодня, 17 января, в Волжском состоялось открытие нового передвижного поста весового контроля для большегрузов.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, современное спецоборудование для передвижного поста обошлось бюджету города в 2,3 миллиона рублей, а закуплено оно было в Нижегородской области.











На время тестового режима пост будет работать с 9 до 18 часов ежедневно. Также, при необходимости, грузовики смогут взвешивать и круглосуточно.







Сразу же после открытия поста были выявлены нарушители весового режима.







Напомним, что вся сумма штрафа поступает в городской бюджет. А это, по мнению властей, позволит не только пополнить городскую казну, но и убережет дорожное полотно от преждевременного разрушения.







Сегодня,, в Волжском состоялось открытие нового передвижногодля большегрузов.Как рассказали в пресс-службе администрации города, современное спецоборудование для передвижного поста обошлось бюджету города в, а закуплено оно было вНа время тестового режима пост будет работатьчасов. Также, при необходимости, грузовики смогут взвешивать иСразу же после открытия поста были выявлены нарушители весового режима.Напомним, чтоштрафа поступает в городской бюджет. А это, по мнению властей, позволит не только пополнить городскую казну, но и убережет дорожное полотно от преждевременного разрушения.



