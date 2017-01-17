Александр Чунаков занял пост руководителя Волгоградстата Просмотров: 62 Комментариев: 0

До этого обязанности руководителя Волгоградстата исполняла Татьяна Антонова. Теперь она снова занимает должность заместителя.

На сайте Волгоградстата уже появилась информация о новом руководителе, телефон, по которому к нему можно обратиться, нет пока только фотографии. Бывший глава администрации Волгограда Александр Чунаков, занимавший эту должность с 2013 по 2016 годы, получил новое назначение. С января этого года он занял должность руководителя Волгоградстата – территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в ведомстве.До этого обязанности руководителя Волгоградстата исполняла Татьяна Антонова. Теперь она снова занимает должность заместителя.На сайте Волгоградстата уже появилась информация о новом руководителе, телефон, по которому к нему можно обратиться, нет пока только фотографии.



