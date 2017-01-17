Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

» » Александр Чунаков занял пост руководителя Волгоградстата

Александр Чунаков занял пост руководителя Волгоградстата

Сегодня, 15:17
Lopatin
Просмотров: 62
Комментариев: 0
Александр Чунаков занял пост руководителя ВолгоградстатаБывший глава администрации Волгограда Александр Чунаков, занимавший эту должность с 2013 по 2016 годы, получил новое назначение. С января этого года он занял должность руководителя Волгоградстата – территориального Управления Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в ведомстве.
До этого обязанности руководителя Волгоградстата исполняла Татьяна Антонова. Теперь она снова занимает должность заместителя.
На сайте Волгоградстата уже появилась информация о новом руководителе, телефон, по которому к нему можно обратиться, нет пока только фотографии.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградский Горводоканал возглавил Вячеслав Дмитриев

Олег Иншаков покинул пост Президента ВолГУ

Под Волгоградом главу администрации задержали при получении взятки

Новое назначение главврачей в Волгограде

В администрации Волгограда обсудили проблемы охраны труда на предприятиях города

Бывших госслужащих незаконно трудоустраивают

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги