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» » Россельхознадзор обнаружил в волгоградском детсаду крупы без документов

Россельхознадзор обнаружил в волгоградском детсаду крупы без документов

Сегодня, 15:58
Lopatin
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Россельхознадзор обнаружил в волгоградском детсаду крупы без документовСпециалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провели проверку муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» п. Волгодонской», расположенного в городе Волгоград.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выявлено нарушение правил закупки круп для государственных нужд. В дошкольном учреждении хранились ячменная, ячневая, манная, кукурузная крупа и горох без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Тем самым заведующая детсадом нарушила порядок закупки круп.
Управление Россельхознадзора напоминает, что при осуществлении закупок продуктов переработки зерна необходимо проверять их соответствие требованиям нормативно-технической документации. Так же пищевая продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими ее качество и безопасность.
По результатам проверки на заведующую составлен протокол об административном правонарушении.
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