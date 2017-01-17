Россельхознадзор обнаружил в волгоградском детсаду крупы без документов Просмотров: 44 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выявлено нарушение правил закупки круп для государственных нужд. В дошкольном учреждении хранились ячменная, ячневая, манная, кукурузная крупа и горох без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Тем самым заведующая детсадом нарушила порядок закупки круп.

Управление Россельхознадзора напоминает, что при осуществлении закупок продуктов переработки зерна необходимо проверять их соответствие требованиям нормативно-технической документации. Так же пищевая продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими ее качество и безопасность.

По результатам проверки на заведующую составлен протокол об административном правонарушении. Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провели проверку муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» п. Волгодонской», расположенного в городе Волгоград.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки выявлено нарушение правил закупки круп для государственных нужд. В дошкольном учреждении хранились ячменная, ячневая, манная, кукурузная крупа и горох без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Тем самым заведующая детсадом нарушила порядок закупки круп.Управление Россельхознадзора напоминает, что при осуществлении закупок продуктов переработки зерна необходимо проверять их соответствие требованиям нормативно-технической документации. Так же пищевая продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими ее качество и безопасность.По результатам проверки на заведующую составлен протокол об административном правонарушении.



