В Михайловке после проверки УК оштрафовали на 125 тысяч рублей Просмотров: 42 Комментариев: 0

По информации региональной инспекции Госжилнадзора, проверка показала, что жалоба обоснована — окна в подъезде повреждены и неисправны, кровля местами негерметична. Как следствие, в одной из квартир, а также на лестничной клетке верхнего этажа постоянно образуются подтеки. Кроме того, трубы отопления в доме не имеют теплоизоляции.

Как отмечают в ведомстве, эти нарушения указывают на неисполнение организацией условий договора управления домом. В отношении «Сантехсервиса» было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья признал компанию виновной в нарушении лицензионных требований и назначил административный штраф в размере 125 тысяч рублей.

В Госжилнадзоре напоминают, что за неисполнение предписаний органов жилищного надзора управляющим компаниям назначается штраф, а при условии привлечения лицензиата к административной ответственности два и более раза компания может лишиться права управлять конкретными многоквартирными домами. Крайняя мера — аннулирование лицензии управляющей организации. Кстати, в волгоградском регионе две организации — «ПалласСтройДом» и «МДМ-КомСервис» — лишены права работать на рынке.



Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. Сотрудники инспекции Госжилнадзора Волгоградской области провели в Михайловке внеплановую проверку многоквартирного дома №3 по улице Серафимовича, который находится на обслуживании УК «Сантехсервис». Причиной этому послужило обращение одного из жителей. Он жаловался то, что управляющая компания не выполняет свои обязанности по содержанию дома.По информации региональной инспекции Госжилнадзора, проверка показала, что жалоба обоснована — окна в подъезде повреждены и неисправны, кровля местами негерметична. Как следствие, в одной из квартир, а также на лестничной клетке верхнего этажа постоянно образуются подтеки. Кроме того, трубы отопления в доме не имеют теплоизоляции.Как отмечают в ведомстве, эти нарушения указывают на неисполнение организацией условий договора управления домом. В отношении «Сантехсервиса» было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья признал компанию виновной в нарушении лицензионных требований и назначил административный штраф в размере 125 тысяч рублей.В Госжилнадзоре напоминают, что за неисполнение предписаний органов жилищного надзора управляющим компаниям назначается штраф, а при условии привлечения лицензиата к административной ответственности два и более раза компания может лишиться права управлять конкретными многоквартирными домами. Крайняя мера — аннулирование лицензии управляющей организации. Кстати, в волгоградском регионе две организации — «ПалласСтройДом» и «МДМ-КомСервис» — лишены права работать на рынке.



