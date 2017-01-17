Волжане провели акцию против автопарковок на детских площадках Просмотров: 21 Комментариев: 0



По словам организаторов, цель мероприятия – привлечение внимания городской общественности к проблемам незаконных парковок автотранспорта на детских площадках.



«Мы обращаемся к автомобилистам и напоминаем им, что детская площадка принадлежит детям, а не автомобилям», – рассказала участница акции Светлана Елисеева. Как отметили собравшиеся, подобная проблема характерна для многих дворов города, а совместные усилия общественности и городских властей могут изменить ситуацию к лучшему.



«Здесь находится многоэтажный дом, а детям просто негде играть, все заставлено автомобилями, – рассказал активист «Штаба активных горожан» Алексей Сметанин. - Всего в нескольких метрах от детской площадки есть парковочные места, а также полноценная платная парковка, однако водители предпочитают ставить автомобили поближе к своим подъездам».



Акция стала своеобразным информационным этапом в деле благоустройства детской площадки во дворе жилого дома №41 по улице Карбышева. Жители при поддержке «ШАГа» привлекают внимание общественности к проблеме парковок во дворах. В конце акции участники оставили на скамейке возле детской площадки мягкие игрушки в качестве напоминания, что здесь должны играть дети. «Хочу играть во дворе, а не на парковке». Под таким названием в одном из дворов Волжского по улице Карбышева местные жители провели социальную акцию при поддержке общественной организации «Штаб активных горожан». Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.По словам организаторов, цель мероприятия – привлечение внимания городской общественности к проблемам незаконных парковок автотранспорта на детских площадках.«Мы обращаемся к автомобилистам и напоминаем им, что детская площадка принадлежит детям, а не автомобилям», – рассказала участница акции Светлана Елисеева. Как отметили собравшиеся, подобная проблема характерна для многих дворов города, а совместные усилия общественности и городских властей могут изменить ситуацию к лучшему.«Здесь находится многоэтажный дом, а детям просто негде играть, все заставлено автомобилями, – рассказал активист «Штаба активных горожан» Алексей Сметанин. - Всего в нескольких метрах от детской площадки есть парковочные места, а также полноценная платная парковка, однако водители предпочитают ставить автомобили поближе к своим подъездам».Акция стала своеобразным информационным этапом в деле благоустройства детской площадки во дворе жилого дома №41 по улице Карбышева. Жители при поддержке «ШАГа» привлекают внимание общественности к проблеме парковок во дворах. В конце акции участники оставили на скамейке возле детской площадки мягкие игрушки в качестве напоминания, что здесь должны играть дети.



