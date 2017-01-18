Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

» » В Волжском более 260 маршруток нарушили правила ночной стоянки

В Волжском более 260 маршруток нарушили правила ночной стоянки

Сегодня, 09:40
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В Волжском более 260 маршруток нарушили правила ночной стоянкиВ Волжском в ходе проведения мероприятий по выявлению незаконной парковки было выявлено 268 маршруток, водители которых нарушили правила ночной стоянки. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в пресс-службе городской администрации.
По результатам проверок 96 водителей получили предупреждение, 8 – штраф в размере 5 тысяч рублей. К административной ответственности привлечены два индивидуальных предпринимателя и должностное лицо, они выплатят штрафы в размере 10 тысяч рублей. Перевозочная деятельность одного маршрутного такси прекращена по решению собственника маршрутной карты. В 12 случаях материалы переданы в ГИБДД для принудительной эвакуации транспортных средств. По другим фактам нарушений материалы находятся на рассмотрении в отделе УГАДН г. Волжского.
По факту неоднократных нарушений правил ночной стоянки комитетом благоустройства и дорожного хозяйства подан иск о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (маршрут №16с).
В городской мэрии напоминают, что за стоянку в ночное время пассажирского транспорта вне установленных мест на водителя налагается штраф в размере 5 000 рублей, на должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 20 000 рублей.
Сотрудники администрации Волжского продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил стоянки. Сообщить о парковках маршруток в ночное время во дворах можно, направив обращение в раздел «Волжский дозор» на сайте «Открытый Волжский». К обращению необходимо приложить фотографию автотранспортного средства с читаемым госномером, с указанием адреса, а также даты и времени на фото. Кроме того, о нарушении можно сообщить, позвонив по телефонам: 41-59-80, 41-17-63.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волжском за парковку на газоне к административной ответственности привлечены 700 автовладельцев

ГИБДД высадила стоящих пассажиров маршрутных такси

В Волгограде сотрудники ГИБДД проверят автобусы и маршрутки

Ночью в Волгограде сотрудники ГИБДД остановили 11 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД проверили светопропускную способность автостекол

За продажу пива несовершеннолетним организации грозит штраф в размере 40 тысяч рублей

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги