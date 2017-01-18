В Волжском более 260 маршруток нарушили правила ночной стоянки Просмотров: 0 Комментариев: 0

По результатам проверок 96 водителей получили предупреждение, 8 – штраф в размере 5 тысяч рублей. К административной ответственности привлечены два индивидуальных предпринимателя и должностное лицо, они выплатят штрафы в размере 10 тысяч рублей. Перевозочная деятельность одного маршрутного такси прекращена по решению собственника маршрутной карты. В 12 случаях материалы переданы в ГИБДД для принудительной эвакуации транспортных средств. По другим фактам нарушений материалы находятся на рассмотрении в отделе УГАДН г. Волжского.

По факту неоднократных нарушений правил ночной стоянки комитетом благоустройства и дорожного хозяйства подан иск о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (маршрут №16с).

В городской мэрии напоминают, что за стоянку в ночное время пассажирского транспорта вне установленных мест на водителя налагается штраф в размере 5 000 рублей, на должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 20 000 рублей.

Сотрудники администрации Волжского продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил стоянки. Сообщить о парковках маршруток в ночное время во дворах можно, направив обращение в раздел «Волжский дозор» на сайте «Открытый Волжский». К обращению необходимо приложить фотографию автотранспортного средства с читаемым госномером, с указанием адреса, а также даты и времени на фото. Кроме того, о нарушении можно сообщить, позвонив по телефонам: 41-59-80, 41-17-63. В Волжском в ходе проведения мероприятий по выявлению незаконной парковки было выявлено 268 маршруток, водители которых нарушили правила ночной стоянки. Об этом ИА «Новости Волгограда» сообщили в пресс-службе городской администрации.По результатам проверок 96 водителей получили предупреждение, 8 – штраф в размере 5 тысяч рублей. К административной ответственности привлечены два индивидуальных предпринимателя и должностное лицо, они выплатят штрафы в размере 10 тысяч рублей. Перевозочная деятельность одного маршрутного такси прекращена по решению собственника маршрутной карты. В 12 случаях материалы переданы в ГИБДД для принудительной эвакуации транспортных средств. По другим фактам нарушений материалы находятся на рассмотрении в отделе УГАДН г. Волжского.По факту неоднократных нарушений правил ночной стоянки комитетом благоустройства и дорожного хозяйства подан иск о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (маршрут №16с).В городской мэрии напоминают, что за стоянку в ночное время пассажирского транспорта вне установленных мест на водителя налагается штраф в размере 5 000 рублей, на должностных лиц – 10 000 рублей; на юридических лиц – 20 000 рублей.Сотрудники администрации Волжского продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил стоянки. Сообщить о парковках маршруток в ночное время во дворах можно, направив обращение в раздел «Волжский дозор» на сайте «Открытый Волжский». К обращению необходимо приложить фотографию автотранспортного средства с читаемым госномером, с указанием адреса, а также даты и времени на фото. Кроме того, о нарушении можно сообщить, позвонив по телефонам: 41-59-80, 41-17-63.



