Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» возглавил рейтинг производителей нержавеющей стали

С января УК заплатят штрафы за завышение оплаты услуг ЖКХ

ПривЖД на четверть увеличила налоговые отчисления региону

Минфин готовится повысить минимальную розничную цену на водку

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

» » В регионе изъяли из продажи почти 130 тысяч литров непищевого алкоголя

В регионе изъяли из продажи почти 130 тысяч литров непищевого алкоголя

Сегодня, 11:23
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В регионе изъяли из продажи почти 130 тысяч литров непищевого алкоголяС 26 декабря 2016 года по 17 января 2017-го специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области провели 312 мероприятий по выявлению фактов продажи спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которой приостановлена постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. В ходе проверок в регионе выявлено 129 250 литров такой продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в ходе проверки индивидуального предпринимателя Бахшиева Р.М.О. выявлен факт реализации жидкого лосьона «Хлебный» и тоника «Медовый» в торговой точке «Ваш магазин», находящейся в Волжском по адресу улица Карбышева, 10. Всего из продажи было изъято 209 флаконов спиртосодержащей продукции.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения.
Исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией» остается на особом контроле Управления. Внеплановые проверки будут продолжены.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В магазине на Елецкой сняли с реализации 300 косметических лосьонов

В 2 магазинах Волгограда арестовали спиртосодержащую продукцию

Регион вошел в число лидеров по количеству арестованных лосьонов

В Волгоградской области пресекается нелицензированная торговля алкоголем

Роспотребнадзор просит сообщать места торговли «Боярышником»

В Волгоградской области будут продолжены рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги