В регионе изъяли из продажи почти 130 тысяч литров непищевого алкоголя Просмотров: 0 Комментариев: 0

Так, в ходе проверки индивидуального предпринимателя Бахшиева Р.М.О. выявлен факт реализации жидкого лосьона «Хлебный» и тоника «Медовый» в торговой точке «Ваш магазин», находящейся в Волжском по адресу улица Карбышева, 10. Всего из продажи было изъято 209 флаконов спиртосодержащей продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения.

Исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией» остается на особом контроле Управления. Внеплановые проверки будут продолжены. С 26 декабря 2016 года по 17 января 2017-го специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области провели 312 мероприятий по выявлению фактов продажи спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которой приостановлена постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. В ходе проверок в регионе выявлено 129 250 литров такой продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.Так, в ходе проверки индивидуального предпринимателя Бахшиева Р.М.О. выявлен факт реализации жидкого лосьона «Хлебный» и тоника «Медовый» в торговой точке «Ваш магазин», находящейся в Волжском по адресу улица Карбышева, 10. Всего из продажи было изъято 209 флаконов спиртосодержащей продукции.В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения.Исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией» остается на особом контроле Управления. Внеплановые проверки будут продолжены.



